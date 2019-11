Signature de 4 conventions pour le développement agricole à Siliana

Quatre conventions de coopération pour développer des filières agricoles, dans le gouvernorat de Siliana, ont été signées, vendredi, entre le commissariat régional au développement agricole, d’une part, et le Programme alimentaire mondial (PAM), le Centre national des études agricoles et le Groupement interprofessionnel des fruits et la direction régionale des affaires sociales, d’autre part.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre du Projet de promotion des filières pour le développement territorial de Siliana (PROFITS) souligne Moncef Hermi, commissaire régional au développement agricole, cité par la TAP.

PROFITS a été lancé en 2017, moyennant 75 millions de dinars, au profit de 14 mille familles, soit 54 mille bénéficiaires des délégations du sud de la région (Makther, Kesra, Rouhia, Bargou, Siliana-Sud), dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des populations rurales vulnérables.

Les filières concernées sont : le lait, les viandes, les olives, les vignes, les pommes, les cerises et les produits forestiers.

La première convention a été conclue avec le Programme alimentaire mondial. Elle vise à améliorer la qualité de la nourriture des élèves dans 5 écoles de la zone couverte par le projet.

La deuxième convention, signée avec le Centre national des études agricoles, vise à fournir les compétences.

Quant au partenariat établi avec le Groupement interprofessionnel des fruits, il vise à promouvoir la filière des pommes, des cerises et des vignes, tandis que le quatrième arrangement approuvé avec la direction régionale des affaires sociales, il vise à développer les investissements privés auprès des familles nécessiteuses et des personnes aux besoins spécifiques, pour les accompagner.

Les conventions ont été conclues, en présence des commissaires régionaux à l’éducation et au développement agricole et des différents intervenants.