Afin de renforcer de plus en plus sa stratégie de transformation Digitale dans un monde toujours plus connecté, Ooredoo Tunisie vient de lancer, en exclusivité et en avant-première, le premier Chatbot intelligent prénommé Wajih Ooredoo.

Accessible à tous les abonnés Ooredoo Tunisie via Messenger, Wajih Ooredoo offre une expérience client fluide et efficace. Ce nouveau canal d’interaction permet aux clients Ooredoo d’entrer en interaction avec leur opérateur et bénéficier d’une panoplie de services automatisés, allant du suivi du solde, de recharge et transfert de crédit jusqu’à l’achat de services et options. Pour démarrer la discussion avec le Chatbot Ooredoo, il suffit d’ajouter Wajih Ooredoo dans la liste de vos amis sur Messenger.

«Le lancement de ce projet s’inscrit dans la stratégie de digitalisation de nos services. Il vient renforcer notre position en tant qu’opérateur digital numéro 1 en Tunisie», affirme Youssef El Masri, directeur général de Ooredoo Tunisie.

Cet assistant virtuel intelligent offre aux abonnés la possibilité de gérer leur compte, consulter le solde, recharger le compte, transférer des minutes ou encore un volume internet vers un autre numéro. Il leur permet également de parcourir l’historique de transactions et effectuer même des transactions d’achat de forfaits internet et d’options d’appels.

Wajih Ooredoo va droit au but : il combine ainsi une interface d’interactions et une expérience client « autonome » et efficace. En quelques clics et secondes, le client se voit servi !

Pour son premier lancement, Ooredoo vient de conjuguer un Chatbot sur Messenger, la messagerie de Facebook, pour faciliter encore une fois la gestion des lignes. « A l’ère du digital et de l’intelligence artificielle, il est désormais possible de bénéficier de services mobiles via Chatbot. Wajih Ooredoo s’inscrit pleinement dans la volonté de Ooredoo Tunisie d’accompagner ses clients dans la digitalisation de ses services et de répondre à un souci majeur : la satisfaction de ses abonnés », souligne Houssem Abbassi, directeur marketing chez Ooredoo Tunisie.

Une première vague de fonctionnalités arrive, mais ce n’est qu’un début. De nouvelles seront disponibles au fur et à mesure sur le nouveau Chatbot Ooredoo afin de répondre efficacement aux requêtes et attentes de ses utilisateurs.