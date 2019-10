La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi 4 octobre dans le rouge, le TUNINDEX a perdu 0,11%, à hauteur de 7 032 points dans un volume total de 2,442 millions de dinars, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre TELNET HOLDING s’est échangé à 8,36 D réalisant ainsi la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 4,50%; suivi de MODERN LEASING a évolué de 4,39% à 1,90 D; le titre TAWASOL GROUP HOLDING a réalisé une hausse de 3,84% à 0,27 D; idem pour les titres WIFAK BANK et ASSAD ont gagné respectivement 2,97% et 2,74% pour clôturer à 6,57 D et 7,48 D.

A la baisse, le titre SOTETEL a chuté de 3,61% à 4,80 D; ASSURANCE STAR, qui a réalisé le plus fort volume de la séance en drainant 0,499 MDT de ses capitaux à 133 D, chute de 2,91%; le titre MAGASIN GENERAL s’est replié de 2,89% à 28,80 D.

Dans le rouge, les titres UADH et BANQUE DE L’HABITAT ont réalisé des baisses respectives de 2,54% et 2,34% à 1,15 D et 11,22 D.