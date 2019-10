La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi, dans le vert. Le Tunindex a gagné 0,29%, à hauteur de 7 039,86 points dans un volume total de 2,026 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre TELNET HOLDING s’est échangé à 8 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance, soit 4,16%, suivi d’ASSAD qui a augmenté de 2,97% à 7,28 D. Le titre SIMPAR a réalisé une évolution de 2,93%, à 32,95 D.

Les titres CEREALIS et CARTHAGE CEMENT ont gagné respectivement 2,82% et 2,52% pour clôturer à 4,73 D et 1,22 D.

A la baisse, le titre DELICE HOLDING a réalisé le plus fort volume de la séance en drainant 0,368 MD de ses capitaux. Il s’est échangé à 10,31 D, soit une baisse de 4,44%.

TAWASOL GROUP HOLDING s’est replié de 3,70% à 0,26 D. Le titre SOTETEL a quant à lui régressé de 3,67% à 4,98 D.

Les titres TUNISAIR et les AMS ont réalisé une baisse respective de 1,56% et 1,51% à 0,63 D et 0,65 D.