Tunisie – Décès de Béji Caïd Essebsi : Les condoléances de TOPNET

« Nous sommes tous à Dieu et à lui nous retournons ».

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous avons appris le décès aujourd’hui du Président de la République.

Au nom de la Direction Générale et l’ensemble des collaborateurs de TOPNET, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à l’ensemble du peuple tunisien.

Le président défunt était un homme politique visionnaire qui a participé à l’édification de la Tunisie moderne durant toute sa carrière politique.

Que Dieu protège la Tunisie.

Puisse Dieu le Tout-Puissant lui accorder Son infinie Miséricorde et l’accueillir dans Son éternel Paradis.