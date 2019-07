La Bourse de Tunis clôture la séance de ce mardi 16 juillet 2019 sur une note positive, le Tunindex a pris 0.22 % à 7 278.89 points, traitant un volume d’affaires de 4.313 MD, selon Mena capital partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut affichant 24 affermissements contre 23 replis.

ICF a été le titre le plus actif , générant 0.863 MD de ses capitaux en s’échangeant à 213.90 Dinars (D), soit un gain de 2.41 %.

Dans le vert , Le titre SOTETEL a gagné 5.99 % 7.07 D , suivi par les titres MONOPRIX et SOTIPAPIER qui ont avancé respectivement de 3.55% et 3.37 % à 8.44 D et 7.05 D.

TAWASSOL GROUP HOLDING s’adjuge 3.33 % à 0.31 D ,tout comme UADH qui a affiché une progression de 3.14 % en se monnayant à 1.31 D .

Dans le rouge , ATB a chuté de 3.63 % à 5.30 D , suivi par le titre AETECH qui a reculé de 3.33 % à 0.29D. ATTIJARI LEASING a signé une perte de 2.95 % pour se situer à 14.12 D.

Le titre CITY CARS a baissé de 2.87 % à 9.80 D , tout comme pour le titre SAM qui a s’est amoindri de 2.38 % terminant la séance à 4.10D.