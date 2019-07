Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, mercredi 3 juillet au siège du département, l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Hayel Fahoum.

Le diplomate palestinien lui a remis un message de son homologue palestinien, Riadh Melki, dans lequel il présente ses félicitations les plus sincères pour l’élection de la Tunisie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021, exprimant sa conviction que “la Tunisie sera le porte-voix des peuples arabes et le meilleur défenseur de leurs causes dans cette structure onusienne”.

Pour sa part, Jhinaoui s’est félicité de la solidité des relations de fraternité et de coopération entre les peuples tunisien et palestinien, réaffirmant la détermination de la Tunisie à continuer de défendre la cause du peuple palestinien pour un Etat palestinien indépendant avec pour capitale Al-Qods.