La Bourse de Tunis débute la séance de ce vendredi en territoire négatif, le Tunindex recule de 0,23% à 7 094.00 points, dans un volume d’échanges de 2.274 MTND.

Dans le vert, le titre ESSOUKNA avance de 5,40 % à 1,95 TND suivi par DELICE HOLDING et CELLCOM qui gagnent respectivement 3,50 % et 2,69 % à 11,80 TND et 2,29 TND.

Dans le rouge, le titre AMS a reculé de 2,85 % à 0,68TND tout comme TUNISAIR et ELECTROSTAR qui ont perdu respectivement 2,85 % et 2,83 % à 0,68 TND et 1,03 TND.