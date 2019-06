La Bourse de Tunis entame la séance de ce lundi 3 Juin 2019 dans le vert où le Tunindex gagne légèrement 0,05 % avec 7 044.34 points dans un volume d’échanges mince de l’ordre de 0,84 MTND.

Dans le vert, le titre PGH s’adjuge 2,95 % à 12,90 TND suivi par SOPAT et CELLCOM qui avancent respectivement de 2,94 % et 2,90% à 2,10 TND et 1,77 TND.

A la baisse, le titre SERVICOM recule de 1,53 % à 0,64 TND tout comme UIB et TUNISAIR qui ont perdu respectivement de 1,42 % et 1,35 % à 20,80 TND et 0,73 TND.