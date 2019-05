Mission d’hommes d’affaires pour des rencontres d’Affaires B2B à Istanbul, du 23 au 25 mai courant

L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) organise, du 23 au 25 mai, une mission d’hommes d’affaires tunisiens pour des rencontres d’affaires B2B à l’occasion du salon “CHINA HOME LIFE 2019”, qui aura lieu à Istanbul (Turquie).

Les secteurs concernés sont les textiles ménagers, le Tissu, Tissu d’ameublement, l’habillement et les accessoires, les meubles, les appareils électroniques domestiques, les matériaux de construction, l’éclairage, les articles ménagers et les cadeaux, l’électroménager, les équipements de cuisine et de salle de bain, les machines et machines-outils, matériel et outils…, selon l’agence APII.

“HOME LIFE 2019” est le plus grand réseau mondial d’expositions des fournisseurs des produits et des équipements chinois.