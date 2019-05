La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi 10 mai sur une note positive, avec une progression du Tunindex de 0,14 % à 6.917,78 points, dans un volume de capitaux de 2,207 millions de dinars, analyse l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été quasi équilibrée affichant 25 affermissements contre uniquement 26 replis.

Le titre SFBT a été le plus actif, traitant un volume de 0,616 million de dinars de ses capitaux, le titre s’échange à 23,69 dinars (D), soit un accroissement de 0,46 %.

Dans le vert, le titre TGH poursuit son ascension (+3,44 %) à 0,30 D; tout comme OFFICE PLAST et SANIMED qui ont enregistré des hausses respectives de 3,32 % et 2,85 % à 2,80 D et 1,80 D.

Dans le rouge, le titre CIL recule de 2,95 % à 14,46 D, tout comme les deux titres ATTIJARI LESAING et HEXABYTE qui ont baissé respectivement de 2,94 % à 12,85 D et 5,94 D

De même, MEUBLES INTERIEUR recule de 2,90 % pour se situer à 4,01 D, tout comme le titre ALKIMIA qui a perdu 2,61 % en s’échangeant à 41 D.