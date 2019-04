La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi quasiment stable, l’indice boursier Tunindex avance légèrement de 0,03 % à 6 944,33 points, traitant un volume d’affaires de l’ordre de 5,320 millions de dinars (MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas affichant uniquement 23 affermissements contre 29 replis.

Le Titre OTH a mobilisé un volume de 1,156 MD, l’action a enregistré un repli de 0,64 % pour se monnayer à 15,50 dinars(D). Dans le vert, MONOPRIX s’offre la meilleure hausse de la séance (+ 5,82 %) à 7,63 D, suivi par UADH et SIAME qui ont progressé respectivement de 5,64 % et 4,26 % à 1,31D et 2,69 D.

Le titre NEW BODY LINE a gagné 3,83 % à 5,96 D, tout comme ELECTROSTAR qui a augmenté de 3,80 % à 1,09 D.

Dans le rouge, MPBS a baissé de 3,14 % à 5,86 D, suivi par SIPHAT et SERVICOM qui ont affiché une perte respective de 2,96 % et 2,85 % à 5,56 D et 0,68 D.

Le titre STB cède 2,73 % en s’échangeant à 3,55 D, tout comme le titre SOTEMAIL qui a reculé de 2,56 % pour se situer à 1,90 D .