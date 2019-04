La Bourse de Tunis a entamé la séance de jeudi, sur une note négative. Le Tunindex recule de 0,12 %, à 6 920,57 points, traitant un volume de l’ordre de 1,581 MD, selon MCP.

A la hausse,TUNISIE VALEURS s’offre une hausse de 3 %, à 37,70 D, suivie par les deux titres MODERN LEASING et SOTRAPIL qui grimpent respectivement, de 2,72 % et de 2,42 %, à 2,26 D et 16,90 D .

A la baisse , SAM recule de 2,87 %, à 4,06 D, tout comme MONOPRIX et CELLCOM qui ont perdu respectivement 2,46 % et 2,42 %, à 6,32 D et 1,61 D.