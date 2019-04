Partenariat entre Deloitte Conseil Tunisie et Proxym

Deloitte Conseil Tunisie et Proxym annoncent à Tunis, au cours du TDS (Tunisia Digital Summit), mardi 2 avril 2019, leur alliance pour accompagner les acteurs publics et privés en Afrique Francophone, de bout en bout dans leur développement par la transformation et l’innovation digitale.

Le partenariat stratégique entre Deloitte Conseil Tunisie et Proxym s’articule autour d’une offre conjointe de services de conseil et de solutions digitales à forte valeur ajoutée couvrant l’ensemble des enjeux de la transformation et de l’innovation digitale : de la réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre de solutions digitales innovantes.

La forte expertise métier & sectorielle de Deloitte, la richesse de son réseau mondial ainsi que son ancrage local sur l’ensemble du continent africain, associés à l’expertise technologique & sectorielle pointues de Proxym et de ses assets ainsi que la richesse de ses expériences sur plusieurs marchés notamment celles en France, au Moyen-Orient et en Afrique, forment un leader régional unique et reconnu.

L’alliance de Deloitte Conseil Tunisie et Proxym offre incontestablement un service inédit de conseil combiné de solutions digitales innovantes adressant parfaitement les enjeux de ses clients en les accompagnant dans leur développement, l’amélioration de leur efficacité et leur croissance durable.

L’offre conjointe Deloitte Conseil Tunisie – Proxym apporte une expertise de conseil combiné à des solutions digitales adressant spécifiquement les enjeux du secteur financier, celui des télécommunications, de l’industrie & du consumer business, ainsi que des acteurs publics en Afrique.

«Au-delà des expertises pointues et des solutions innovantes à forte valeur ajoutée apportées par cette alliance, notre offre conjointe s’appuie tout d’abord sur un socle commun de valeurs et de culture d’innovation, de qualité, d’engagement et d’excellence, ainsi qu’une nouvelle philosophie de transformation en réalité des ambitions digitales de nos clients». C’est ce qu’a déclaré Karim Koundi, associé leader des secteurs des technologies, médias et télécommunications en Afrique francophone chez Deloitte. «Nous accompagnons nos clients pour focaliser leur démarche sur la transformation de leurs métiers, de leur organisation et de leur culture pour tirer un profit maximum des technologies digitales».

«Notre centricité clients, notre méthodologie de collaboration agile, notre culture d’innovation et d’anticipation et notre approche de nous approprier leurs problématiques et nous engager jusqu’à la mise en œuvre des solutions technologiques adaptées à leurs besoins sont au cœur de notre ADN», dira de son côté Wassel Berrayana, président directeur général et fondateur de Proxym.

Pour en savoir plus sur notre offre conjointe et les services & solutions associés, n’hésitez pas à nous rendre visite les 2&3 Avril 2019, sur notre stand au TDS, Tunisia Digital Summit, et à assister aux différents panels et workshops qui y sont organisés par Deloitte Afrique & Proxym.

A propos de Deloitte en Afrique

Deloitte est le leader mondial des services professionnels. En Afrique, Deloitte dispose d’une forte présence avec 51 bureaux et une capacité d’intervention dans 51 pays. Cette dimension panafricaine par sa présence sur l’ensemble du continent permet une coordination forte au service de ses clients.

En Afrique Francophone, Deloitte dispose de 16 bureaux dans 13 pays et a la capacité d’intervenir sur 19 pays.

Deloitte est un cabinet multidisciplinaire avec ses activités d’Advisory, d’Audit, d’Expertise Comptable, Juridique et Fiscal et Financial Advisory. Ces expertises permettent de répondre aux attentes et aux besoins des acteurs publics et privés de l’ensemble des secteurs d’activités.

Forts de plus de 1 100 collaborateurs dont 35 associés basés dans 16 bureaux en Afrique francophone, Deloitte offre à ses clients un accompagnement de proximité et sur mesure grâce à la maîtrise des enjeux locaux.

A propos de Proxym

Proxym à travers ses entités Proxym-IT, Proxym France et Proxym Middle East est un acteur international dans la mise en place de solutions Digitales. Proxym propose le double avantage d’être un fournisseur et intégrateur de services reconnu dans les domaines du Smart Gov, Banking/Finances et Retail ainsi qu’un éditeur de solutions métier développées à travers ses 3 filiales d’éditions dans les domaines de la Gestion de flotte, Retail & Distribution et le Digital Banking.

Proxym fournit à ses clients des services et des solutions numériques fiables et innovants qui leur permettent de simplifier et d’accélérer leur transformation digitale.

Avec plus de 500 projets numériques réussis et comptant plus de 170 consultants Digital opérant en Europe, Afrique et Moyen-Orient, Proxym est un acteur de la transformation business et digitale de ses clients depuis 2006.

Communiqué