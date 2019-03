Sommet arabe de Tunis 2019 : Un Sommet civil arabe parallèle pour réclamer l’amélioration de la situation des droits de l’Homme dans les pays arabes

“La société civile ne mènera à aucune décision importante concernant les problèmes réels et pressants des pays et peuples arabes notamment la cause palestinienne”, a déclaré ce jeudi le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Néji Bghouri, lors d’un Sommet de la société civile arabe organisé du 28 au 31 mars 2018 à Tunis en concomitance avec la 30e session ordinaire du Sommet arabe.

Consacrée à l’évolution de la situation des droits de l’Homme dans les pays arabes notamment en Algérie et en Egypte, ce Sommet parallèle se veut un moyen pour intimider les Etats et les responsables arabes réunis à l’occasion du Sommet arabe et faire pression sur eux pour améliorer la situation des droits de l’Homme dans leurs pays en termes de législations et de réglementations, a encore souligné Bghouri.

“Nous voulons, à travers ce sommet, profiter de la présence des représentants des médias venus du monde entier à l’occasion du sommet arabe pour transmettre notre point de vue, en tant que société civile, au sujet de la situation des droits de l’Homme dans les pays arabes, de la cause palestinienne et des différents mouvements de protestation dans la région”, selon le bureau exécutif du Syndicat.

“Ce sommet civil parallèle vise également à sensibiliser l’opinion publique tunisienne sur la nécessité de soutenir les peuples arabes dans leur quête de liberté”, a-t-il souligné.

Les journalistes, intellectuels et écrivains tunisiens ont lancé mardi dernier un appel à la Ligue des Etats arabes l’exhortant à assumer sa responsabilité vis-à-vis de la cause palestinienne, a-t-il rappelé.

“Une déclaration sera également publiée ce jeudi afin de soutenir le mouvement de protestation en Algérie”, a-t-il ajouté.

D’après le Syndicat, les participants à ce sommet parallèle adresseront, le 31 mars 2019, date de clôture du sommet arabe, une lettre ouverte aux Etats arabes, dans laquelle ils dressent une liste de recommandations pour promouvoir les droits de l’Homme dans leurs pays respectifs et réformer les législations en matière de protection des droits de l’Homme.

Dans cette lettre, les participants exprimeront le soutien inconditionnel de la société civile aux peuples arabes, notamment soudanais, algérien et bahreïni.

Prévue le 30 mars 2019, une réunion syndicale interrégionale figure à l’ordre du jour du Sommet de la société civile.

Organisée par l’Union internationale des journalistes, l’Union générale des journalistes arabes et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), cette réunion portera sur l’appui de la Déclaration arabe pour la liberté des médias.

A l’occasion du Sommet de la société arabe, plusieurs conférences de presse seront données sur la situation des libertés et des droits de l’Homme dans nombre de pays arabe ainsi que sur les mouvements sociaux en Algérie.

Plusieurs autres questions aussi importantes que la situation de la femme dans le monde arabe, la peine capitale et la torture seront également évoquées lors de ce sommet civil.

Accompagné d’un spectacle artistique animé par la Brigade activiste des clowns (BAC), un rassemblement de solidarité avec les peuples arabes sera organisé le 31 mars 2019, jour de clôture du 30e Sommet arabe, devant le théâtre municipal de Tunis.