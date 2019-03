Une délégation allemande du Bundestag allemand sera à Tunis du 24 au 27 mars 2019. Présidée par le député allemand M. Carl-Julius Cronenberg (FDP), la délégation allemande se réunira avec le président de la commission de la santé et des affaires sociales M. Souhail Alouini, le 25 mars 2019 à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

En outre, la délégation se penchera sur la sélection d’une douzaine de candidatures issues de la Tunisie, l’Algérie et la Libye pour le programme la « Bourse parlementaire internationale du Bundestag (IPS) », pour sa version de quatre semaines dédiée aux pays arabes 2019 ».

Pour la huitième fois déjà, jusqu’à 24 diplômés universitaires et jeunes professionnels du monde arabe auront l’occasion de découvrir le Bundestag ainsi que le système politique allemand pendant quatre semaines à l’automne 2019. Cette opportunité s’adresse aux jeunes talentueux qui maîtrisent bien la langue allemande et qui ont pour but de contribuer de manière responsable à la construction de l’avenir démocratique de leur pays.

Dans le cadre du programme de bourses, les boursiers sélectionnés accompagneront les membres du Bundestag allemand pendant leur travail parlementaire et participeront à des manifestations, conférences et ateliers politiques et culturels.

Le programme est placé sous le haut patronage du Président du Bundestag allemand, Dr. Wolfgang Schäuble. Tous les frais de voyage, d’hébergement et d’assurance, y compris une bourse mensuelle, sont pris en charge par le Bundestag allemand.

De plus amples informations sur le programme sont disponibles sur le site web : www.bundestag.de/ips_arabe

Pendant son séjour à Tunis, la délégation allemande rencontrera des personnalités du domaine de la politique, de l’économie et de l’éducation. Les pourparlers locaux servent également à promouvoir la coopération et l’entente internationales ainsi que l’amitié entre l’Allemagne et la Tunisie.