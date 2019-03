La Tunisie, l’Egypte et l’Algérie plaident pour la réconciliation nationale en Libye

Lors d’une réunion tripartite mardi au Caire, les ministres des Affaires étrangères tunisien, égyptien et algérien ont mis en garde contre la poursuite de la détérioration de la situation sécuritaire, économique et sociale en Libye.

” La crise en Libye, aura sans nul doute, un impact négatif sur la situation dans les pays voisins ainsi que sur les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région “, ont-ils averti, cités dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les ministres ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l’effort pour impulser le dialogue entre les protagonistes libyens dans le cadre d’un consensus de manière à faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Libye, préserver son unité et sa souveraineté et rétablir la sécurité et la stabilité.

” Une solution politique est jugée indispensable pour sortir du statu quo en Libye “, ont-ils plaidé, réaffirmant leur disposition à aider les libyens pour mener à bien les prochaines échéances politiques sous l’égide de l’organisation onusienne et conformément au plan de l’envoyé des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé.

Une déclaration finale a été publiée, à l’issue de la réunion réitérant l’engagement des trois pays à continuer de soutenir la Libye dans cette étape délicate pour parvenir à une réconciliation nationale.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui a dit soutenir les efforts de réconciliation en Libye, jugeant ” indispensable ” de parvenir à une solution inter-libyenne et consensuelle parrainée par les Nations unies.

” Tout règlement politique de la crise doit être inter-libyen, parrainé par l’organisation onusienne “, a-t-il souligné, réaffirmant sont rejet catégorique de toute ingérence étrangère dans ce pays déchiré par la guerre.

Il convient de noter qu’il a été convenu de tenir la prochaine réunion tripartite à Tunis. La rencontre sera consacrée à l’examen de l’évolution de la situation en Libye et des perspectives d’un règlement politique de la crise dans le cadre de l’initiative tripartite lancée par le Président de la République, Béji Caïd Essebsi.