La Bourse de Tunis débute la séance sur une note positive (+0,11%)

La Bourse de Tunis a entamé la séance du lundi 4 mars sur une note positive, le TUNIDEX enregistrant un gain de 0,11% à 7.152,13 points, dans un faible volume d’échanges de seulement 0,838 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, WIFACK BANK a augmenté de 2,87% à 6,45 D, suivi par NEW BODY LINE et SOPAT qui affichent des hausses respectives de 2,85% et 2,80% à 5,04 D et 1,83 D.

Dans le rouge, TAWASSOL GROUP HOLDING a baissé de 3,70% à 0,26 D, tout comme les titres SERVICOM et ATTIJARI BANK qui ont baissé respectivement de 3,61% et 2,66% à 0,80 D et 5,11 D.