Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’étonne de “l’annonce soudaine du chef du parti Ennahdha (R. Ghannouchi, ndlr) insinuant sa contribution au dénouement de la crise de l’enseignement secondaire”.

Dans un communiqué publié samedi 9 février, l’UGTT se dit “surprise de cette allégation” et assure que les “négociations ont été menées directement et exclusivement avec le gouvernement et que toute autre prétention n’est que tentative désespérée de prendre les devants de la scène et de fomenter des initiatives sans fondement aucun”.

Rappelons que Rached Ghannouchi s’est félicité, quelques minutes après la signature de l’accord entre le ministère de l’Education et la Fédération générale de l’enseignement du secondaire, “…des développements positifs sur la scène nationale”.

Il a déclaré que sa rencontre avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a été l’occasion de passer en revue les développements positifs sur la scène nationale, dont le dénouement de la crise de l’enseignement secondaire à travers la reprise imminente des cours.