Le gouvernement des Pays-Bas accordera à la Tunisie une enveloppe de 50 millions d’euros (environ 170 millions de dinars) pour la période 2019/2022, annonce l’ambassade des Pays-Bas à Tunis dans un communiqué publié, mardi.

“Les Pays-Bas veulent soutenir les efforts de la Tunisie pour l’ancrage d’une démocratie pérenne et prospère qui garantisse à tous ses habitants des avancées sociales et économiques tangibles”, précise le communiqué.

Cette nouvelle orientation devrait constituer un important instrument de pilotage de la coopération entre la Tunisie et les Pays-Bas dans les quatre domaines prioritaires, à savoir la transition démocratique et l’état de droit, les emplois et le développement économique durable, la sécurité et la migration.

“En plus de la consolidation des acquis réalisés jusqu’à présent, la stratégie de coopération donne des objectifs spécifiques que devront atteindre conjointement les acteurs de la coopération néerlandaise et leurs partenaires tunisiens et internationaux”, souligne encore le communiqué de l’Ambassade.

Les Pays-Bas visent à intensifier la coopération, l’échange et le partenariat entre les deux pays et soutenir la transition tunisienne en cours en vue de préserver et de consolider les avancées démocratiques, notamment, à travers la mise en œuvre des acquis constitutionnels ainsi que la stimulation du développement socio-économique inclusif et durable.

“Les Pays-Bas souhaitent réaliser ces ambitions en étroite coopération avec le gouvernement tunisien, la société civile et les partenaires nationaux et internationaux”, lit-t-on dans le même communiqué.