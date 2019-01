Dédicaces du livre “Démence” de Tarek Lamouchi, le 31 janvier à la Maison du roman

Dans le cadre de son programme “Dédicaces du pâtre des étoiles”, la Maison du roman propose, jeudi 31 janvier 2019 à 15h00, une séance de dédicace du recueil “Démence” de Tarek Lamouchi publié en 2018 dans les éditions “Pop Libris”, un recueil qui présente au lecteur tunisien un genre littéraire méconnu en Tunisie, à savoir le littéraire du fantastique.

“Démence” est le premier recueil de Tarek Lamouchi composé de neuf nouvelles variant entre fantaisie, horreur et réalité avec une ironie noire, partageant en commun, directement et indirectement, le sujet de la folie.

L’écrivain a voulu, à travers ce recueil, amener le lecteur dans son propre monde, par le biais d’un discours direct et aussi lui proposer des comédies musicales pouvant accompagner la lecture.

Né en 1980 à Mateur, Tarek Lamouchi est titulaire d’une maîtrise en marketing de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC). Il est aussi formateur en techniques et stratégies de communication et collabore avec plusieurs organisations locales et internationales autour des droits de l’Homme.

Plusieurs membres de la société civile de divers pays arabes, dont des étudiants et des fonctionnaires du secteur privé, ont participé à ses ateliers de formation.