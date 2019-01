La Hongrie va aider la Tunisie à sécuriser sa frontière avec la Libye, a annoncé, mercredi 23 janvier à Tunis, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, qui effectue une visite en Tunisie à la tête d’une délégation de son pays.

“La Hongrie va contribuer au maintien de la sécurité tout au long de la frontière tuniso-libyenne en offrant une formation spéciale aux militaires, aux garde-côtes et aux experts anti-explosifs tunisiens pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé”, a-t-il promis à l’issue de son entretien avec son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui.

“Toute transition est difficile mais la Tunisie peut toujours compter sur la Hongrie. Les départements de l’Intérieur des deux pays sont en train de mettre en exécution les volets principaux de cette formation”.

Sur un autre plan, Péter Szijjártó a annoncé l’ouverture d’une ligne de crédit de 260 millions d’euros en faveur des entreprises tunisiennes en vue de faciliter les exportations vers les deux sens.

“Ce crédit permettra aux entreprises tunisiennes de disposer des liquidités nécessaires en devises, dans une période économique difficile, de créer des sociétés mixtes et de promouvoir les échanges commerciaux”, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le responsable hongrois a souligné que son pays va intensifier sa coopération avec la Tunisie dans le domaine de la gestion des eaux en aidant à la mise en place d’une station d’épuration qui pourra générer de l’eau potable à hauteur de 20 mille m3 par jour.

Volet enseignement, Péter Szijjártó a souligné l’augmentation des bourses accordées par son pays eux étudiants tunisiens poursuivant leur études dans les universitaires hongroises. “Le nombre de bourses d’étude qui était de l’ordre de 150, il y quelques années, s’élèvera cette année à 200”, a-t-il dit.

De son côté, Khemaies Jhinaoui a souligné que la visite du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce donnera un nouveau souffle à la coopération bilatérale notamment dans les domaines, économique, sécuritaire, culturel, ainsi que le cadre régissant les échanges commerciaux, l’investissement, l’énergie, le tourisme, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Jhinaoui a affirmé avoir examiné avec son hôte la possibilité de l’ouverture d’une ligne aérienne Tunis-Budapest pour promouvoir le tourisme tunisien.

“Le nombre de touristes hongrois qui choisissent la destination Tunisie est toujours en deçà des attentes dans la mesure où 15 mille touristes hongrois ont visité la Tunisie l’année dernière contre 30 mille en 2010”, a-t-il soutenu.

D’après le ministre, la visite du ministre hongrois a offert l’occasion d’examiner les perspectives de consolidation de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans le cadre des institutions de l’Union européenne et l’échange des points de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Les deux responsables ont convenu de tenir, à la mi-avril 2019, la commission mixte tuniso-hongroise.