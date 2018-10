Zied et Omar Guiga, fils de l’homme d’affaires Kaïs Guiga, et petits-enfants de l’ancien ministre de l’Intérieur, Driss Guiga, ont créé Wallys Automobiles, une filiale dotée d’un capital de 500.000 dinars qui se chargera d’exporter la production de Wallyscar, le premier constructeur automobile tunisien, lancé en 2006, qui emploie une cinquantaine de personnes et produit quelques centaines de véhicules par an.

Outre Zied Guiga (président directeur général), le conseil d’administration regroupe Zied Ghali, Emna Mamlouk et Venture Cap.