La production industrielle a régressé de 0,7%, durant les sept premiers mois de l’année 2018, par rapport à la même période en 2017, a fait savoir jeudi, l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette diminution résulte de la réduction de la production dans le secteur de l’industrie chimique (-9,2%), en raison de la régression enregistrée dans la production des dérivés du phosphate, d’autres produits minéraux non métalliques (- 3,8%), le raffinage du pétrole (-35,9%), ainsi que l’extraction des produits non énergétiques (- 18%).

L’INS pointe une chute nette de la production de phosphate brut, laquelle est passée de 2,8 millions tonnes en juillet 2017, à 1,9 million tonnes en juillet 2018.

En revanche, la production dans le secteur agroalimentaire a augmenté de 8,2%, suite à l’amélioration de la production de l’huile d’olive. Même constat pour la filière de l’industrie mécanique et électrique, qui a enregistré une évolution positive de 1,9% et celle de l’industrie de textile habillement et cuir (+1%).

Hausse de 2,4%, de la production industrielle en juillet 2018 (glissement annuel)

En glissement annuel, la production industrielle a enregistré une hausse de 2,4%, au cours du mois de juillet 2018, en comparaison avec juillet 2017, grâce, principalement, à l’augmentation de la production dans les secteurs de l’extraction des produits énergétiques (+15,7%), de l’industrie du caoutchouc et des plastiques (+8,7%), ainsi que de la production d’électricité (+8,2%), de l’industrie agroalimentaire (+1,9%) et de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (+1,6%).

En revanche, le secteur des industries manufacturières a vu sa production industrielle régresser, très légèrement (-0,1%), en raison de la baisse observée au niveau de la production des filières du raffinage du pétrole (-6%) et des industries du papier et de l’édition (-2,1%), du textile, habillement et cuirs (-0,9%), chimique (-0,6%) et mécanique et électrique (-0,3%).