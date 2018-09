L’association tunisienne des technopoles en collaboration avec la foire internationale de Sfax lance un appel à candidature pour les entreprises TIC afin de leurs donner la chance de présenter leurs produits innovants après l’inauguration de la foire SIIB par le Ministre tunisien des Technologies de l’information et de l’Économie numérique, et en présence de tous les médias locaux et internationaux.

Les 10 entreprises sélectionnés auront la possibilité de présenter pendant 5 minutes leurs produits innovants dans la salle d’inauguration de la foire.