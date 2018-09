Rabii Jhinaoui vole de ses propres ailes

Après une dizaine d’années passées chez Wevioo (ex-Oxia), ce diplômé de l’Ecole Polytechnique de Tunisie, spécialiste du déploiement des projets ERP, entame une nouvelle aventure en co-fondant avec le groupe français Silverprod SPX la première filiale dans le monde arabe et en Afrique de cet éditeur et intégrateur de solutions de gestion globale. Avec pour mission d’accompagner le développement du groupe à l’international (Europe, USA, Afrique) et de renforcer les équipes de R&D et Intégration.

Rabii Jhinaoui fait partie d’un club très select, mais dont le nombre des membres ne cesse d’augmenter, pour leur propre bien et celui de leur pays, la Tunisie. Ce «club», absolument informel, est celui des Tunisiens ayant effectué leurs études supérieures en grande partie ou en totalité en Tunisie, qui sont partis entamer leur carrière professionnelle à l’étranger puis sont rentrés la poursuivre dans leur pays.

En avril dernier, Rabii Jhinaoui, spécialiste du déploiement des projets ERP, a tourné une page de sa relativement courte carrière –douze ans au compteur- en créant SPX, une société de programmation informatique, dotée d’un capital de 300.000 dinars et dont il est le gérant. Il était jusqu’alors directeur exécutif d’Adactim, filiale du groupe Wevioo (ex-Oxia), spécialisée dans l’infogérance, et la mise en place de projets d’intégration d’infrastructure et de solutions ERP.

Rabii Jhinaoui a rejoint Oxia en février 2008 et y passé dix années durant lesquelles il a gravi beaucoup d’échelons et assumé diverses fonctions, de directeur des engagements (son premier poste) à la direction exécutive d’Adactim, en passant par directeur Enterprise Solutions et la direction –en qualité de gérant- d’Oxia Algérie.

Avant de rejoindre Oxia, il avait co-fondé en 2005 et a été directeur technique d’Audaxis Maghreb (filiale du belge Audaxis), six ans après avoir débuté sa carrière, comme développeur, au sein de Discovery.

Aujourd’hui, il met la main dans la main avec un groupe français en pleine internationalisation. Il s’agit de Silverprod, groupe lyonnais, présent également à Toulouse et à New York.

Editeur et intégrateur de solutions de gestion globale, Silverprod, créé il y a un peu plus de cinquante ans, se positionne comme spécialiste de l’industrie manufacturière dans son ensemble (automobile, plasturgie, aéronautique, caoutchouc…). La Tunisie est la première implantation dans le monde arabe et en Afrique, ouverte quelques mois seulement après celle de New York.

La corporation new yorkaise a été créée pour développer les synergies de Silverprod avec les sociétés européennes ayant une maison mère aux USA.

Baptisée SPX, l’antenne tunisienne, dirigée par Rabii Jhinaoui, a pour mission «d’accompagner le développement du groupe à l’international (Europe, USA, Afrique) et de renforcer les équipes de R&D et Intégration». Mais le train du développement de Silverprod ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Le groupe annonce qu’en 2018 il entend créer un pôle conseil métier, déployer ses activités à Paris et à Toulouse «pour mieux servir nos clients aéronautiques» et élargir ses services à valeur ajoutée.

Le fait de s’embarquer dans cette nouvelle et belle aventure n’empêchera certainement pas Rabii Jhinaoui, s’il en a encore envie, de continuer à militer, avec une soixantaine d’autres universitaires, dirigeants d’entreprises et experts -qui se sont engagés sur cette voie en 2016- pour la réforme de l’Ecole Polytechnique de Tunisie, dont il est le produit.

