Tunisair et la Royal Jordanian signent une convention “Code Share” visant à commercialiser et vendre un nombre illimité de sièges sur les vols de la compagnie aérienne jordanienne entre Tunis et Amman.

Cet accord offre aux voyageurs de Tunisair l’occasion d’arriver à bord d’avions de la Royal Jordanian de Tunis à Amman, sachant que Tunisair ne dispose pas de vols Tunis-Amman, alors que son homologue jordanienne assure 5 vols hebdomadaires entre les deux capitales, selon un communiqué de Tunisair, publié jeudi 30 août.

Les clients peuvent, en outre, poursuivre leurs voyages sur les avions de la compagnie vers 45 destinations directement dans son espace aérien via Amman et plus de 1.000 villes à travers le monde à travers l’accord d’aviation mondial “Oneworld”.

Ils pourront effectuer leurs réservations et acquérir leurs billets sur la Royal Jordanian auprès des points de vente de Tunisair, à savoir le site officiel de la compagnie, les points de vente en relevant et les différentes agences de voyages agréées.

Le président directeur général de Tunisair, Elyes Mnakbi, a souligné que cette convention fera des deux capitales des points de passage à partir de la Tunisie vers plusieurs destinations dans les pays européens et africains ainsi que l’Amérique du Nord, d’une part, et de Amman vers le Moyen-Orient et les pays de l’Asie, d’autre part.

Le directeur général et président exécutif de la compagnie aérienne jordanienne, Stefan Pichler, a mis l’accent sur le rôle de cette nouvelle convention commerciale dans la facilitation du trafic des passagers entre les deux pays, tout en offrant de plus grands choix de voyages aux plans du nombre des vols entre Amman et la Tunisie ainsi qu’au niveau des horaires.

Il est à noter que cette nouvelle convention portera le nombre de conventions établies entre la Royal Jordanian et les différentes compagnies d’aviation arabes et internationales, dans le cadre du Code Share, à 16, dont notamment des conventions conclues avec American Airlines, British Airways, Iberia…, ce qui prouve la confiance accordée en la compagnie nationale.

Le Code Share est un partenariat commercial signé entre deux Compagnies aériennes afin de se partager des dessertes sur une même liaison. La compagnie propose ainsi des liaisons supplémentaires (mais à prix identique), ce qui lui permet de se faire une place importante sur le marché.

Les conventions du Code Share offre l’opportunité aux compagnies aériennes de desservir un grand nombre de villes, à travers un réseau d’autres compagnies partenaires, et ce sans recourir à intégrer de nouveaux vols, ni à lancer une nouvelle ligne aérienne.