La Bourse de Tunis a débuté, la séance de jeudi, sur une note positive, le Tunindex a augmenté de 0,18% avec 8 409,87 points, dans un volume total de 0,797 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre LAND’OR a grimpé de 4,36 % à 10,05 D, suivi par les titres MONOPRIX et OFFICE PLAST qui ont cru respectivement de 4 % et 2,91 % à 10,40 D et 2,82 D.

A la baisse, CELLCOM a reculé de 4,87 % à 1,56 D, tout comme PGH et ELECTROSTAR qui ont reculé respectivement de 4,49% et 2,64 % à 11,91 D et 1,84 D.