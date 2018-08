Le Tunindex a clôturé la séance du jeudi avec une baisse de 0,53% à 8.377,42 points, dans un volume d’échanges de 8,749 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 2,682 MDT de ses capitaux pour clôturer la séance en baise de 2,28% à 21,40 D.

A la hausse, le titre SIPHAT a grimpé de 5,71% à 3,70 D, suivi par UADH qui a cru de 5,14% pour s’établir à 1,84 D; le titre HEXABYTE s’est monnayé à 5,34 D, soit une progression de 2,89%.

Dans le vert, le titre UBCI s’est élevé de 2,40% à 25,50 D, suivi par le titre ELECTROSTAR qui a gagné 2,27% clôturant la séance à 2,25 D.

Par contre, le titre SOPAT a chuté de 5,98% à 2,20 D, suivi par SERVICOM qui a baissé de 4,26% à 2,02 D, et le titre CELLCOM a reculé de 2,90% à 1,67 D.

Dans le rouge, les titres STB et SOTRAPIL ont réalisé des baisses respectives de 2,83% et 2,76% à 5,15 D et 15,12 D.