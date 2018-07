Dans le cadre de la modernisation de ses systèmes d’information et dans un souci d’amélioration constante de son organisation et de ses process internes, la Cipav a choisi, à l’issue d’un appel d’offres, le progiciel Soliam©, édité par Vermeg, comme solution de gestion interne et transactionnelle sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de ses placements financiers.

« En trois ans, la Cipav s’est transformée et a relevé le défi de la restauration de la qualité de service pour les professionnels libéraux. Le choix de Vermeg et de sa solution Soliam© s’inscrit dans la continuité de cette transformation et va nous permettre de gagner en pertinence, efficacité et sécurité pour notre stratégie d’investissements. Et ce, toujours dans l’intérêt des affiliés qui nous ont confié leurs cotisations retraite. », explique Olivier Selmati, Directeur général de la Cipav.

« Nous sommes fiers que la Cipav ait sélectionné Soliam© comme plate-forme logicielle de référence pour moderniser l’ensemble de son système de gestion de portefeuilles financiers. Ce projet capitalise sur les expertises de Vermeg, tant sur la gestion d’actifs et les spécificités des établissements publics, que sur l’innovation technologique de nos solutions », indique Pascal Leroy, Directeur général de Vermeg.

À propos de la Cipav

La Cipav, caisse interprofessionnelle des professions libérales, est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle jouit de prérogatives de puissance publique et agit sous la tutelle de l’État. La Cipav a la charge de gérer des régimes obligatoires de retraite (base et complémentaire) et de prévoyance. La CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) lui délègue par ailleurs la gestion du régime de retraite de base, dont les règles sont les mêmes pour toutes les sections professionnelles de professions libérales (caisses des médecins, des vétérinaires, des pharmaciens, etc.).

https://www.lacipav.fr/

A propos de Vermeg

Vermeg est un éditeur de solutions logicielles spécialisées, pour le monde de la banque et de l’assurance.

Ses solutions métiers ont été conçues pour adresser les enjeux de transformation actuelle et future des modèles bancaires et assuranciels, mais aussi pour accompagner ces acteurs dans la refonte de leur Système d’Information ; à travers la réduction de leurs coûts, la maitrise de leur Time-To-Market et l’urbanisation de leur capital logiciel.

Vermeg fournit non seulement des solutions logicielles standards, capables de répondre aux besoins d’évolution, de transformation et de digitalisation mais aussi des solutions sur mesure, s’appuyant sur ses propres outils, ses compétences projet, sa propre expérience d’éditeur, et son expertise métier.

Vermeg compte plus de 1100 collaborateurs, et est présent en Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Chine, Espagne, Etats- Unis, France, Hong Kong, Japon, Luxembourg, Pays- Bas, Tunisie. Elle soutient aujourd’hui l’activité de plus de 150 clients répartis dans 40 pays.

Plus d’informations sur : vermeg.com