TABC : Lancement du Conseil d’affaires tuniso-libyen

Le Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council, TABC) a lancé, vendredi, le premier conseil bilatéral “Tunisian-Libyan Business Council” dont le rôle sera de se focaliser sur un meilleur rapprochement économique entre les deux pays et d’apporter le soutien nécessaire pour relancer les échanges commerciaux ainsi que les investissements entre les deux communautés d’hommes d’affaires.

Présidant la cérémonie de lancement du TLBC, le président de TABC, Bassem Loukil, a considéré que ” l’objectif principal consiste à permettre aux chefs d’entreprises tunisiens et libyens de retrouver et d’améliorer les échanges très importants qui existaient avant 2011″, rappelant que ” les échanges entre les deux pays s’établissaient en 2010, à 1,25 milliard de dollars”.

Et d’ajouter “le conseil d’affaires tuniso-libyen jouera le rôle de catalyseur pour la mise en relation des opérateurs économiques des deux pays, de différents secteurs, l’organisation de forums tuniso-libyens à Tunis et à Tripoli et des rencontres BtoB, des visites sectorielles ciblées”.

Il a également fait savoir “qu’il assurera, dans une première phase, la direction du conseil avec le Libyen Fathi Musbah comme vice-président, le temps de bien structurer le conseil. Dans un second temps, la gouvernance de TLBC sera confiée aux membres les plus actifs et capables de hisser les relations économiques entre les deux pays”.

Loukil a par ailleurs, estimé que “la Libye a connu beaucoup de difficultés depuis 2012 sur le plan politique et sécuritaire, mais nous assistons dernièrement à des signaux très positifs (55,1% croissance du PIB en 2017), qui pourront déclencher la reconstruction de ce pays”.

“Les données dont nous disposons laissent prévoir qu’il y aura une phase de transition politique importante durant les 6 prochains mois, probablement via des élections. La stabilité politique en Libye est prévue pour 2019. C’est l’occasion, maintenant ou jamais, de positionner les entreprises tunisiennes de manière à leur permettre de contribuer à l’effort de reconstruction de la Libye et à la relance de son économie”, a-t-il poursuivi.

Loukil a, en outre, annoncé que ” le bureau exécutif du TABC, réuni le 5 avril 2018, avait décidé de lancer, outre le TLBC, des conseils d’affaires bilatéraux avec le Soudan, la Guinée-Conakry, le Bénin et le Mali courant 2018 afin d’établir des relations solides avec les pays africains “.