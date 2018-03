Tunisie Telecom et le magazine Réalités ont co-organisé, le vendredi 16 mars 2018, le Forum Media – Convergence sous le thème «La nouvelle économie des médias» à l’hôtel El Mechtel à Tunis.

Ce forum visait à réunir les professionnels des médias (radio, TV, presse écrite et électronique, agences de presse), de la communication (agences de publicité), des technologies de l’information (opérateurs télécoms, développeurs, industriels de terminaux) ainsi que les décideurs publics pour instaurer un espace de débat commun sur la transformation de l’économie des médias et innovation et l’impact de la digitalisation sur les médias tunisiens : expériences de témoignages.

Tunisie Telecom, partenaire technologique des medias de longue date, a pris part à cette rencontre.

Dans son allocution, le PDG de Tunisie Telecom, M. Mohamed Fadhel Kraïem, précisera que la crise du secteur des médias doit venir des femmes et des hommes de la profession.

Il a souligné que Tunisie Telecom entretient une relation très étroite avec les médias, dont l’objectif est de soutenir le secteur médiatique, rappelant dans ce cadre les partenariats signés avec le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et la Fédération des directeurs de journaux (FDJ) pour faciliter le travail des journalistes. «Cette proximité nous a permis de nous rendre compte des difficultés que connaît le secteur», a poursuivi M. Kraïem.

Le PDG de Tunisie Telecom propose entre autres solutions la création d’un “kiosque numérique“, indiquant dans ce cadre que Tunisie Telecom est en train de chercher des partenariats avec des fournisseurs de solutions.

M. Kraïem a insisté sur le fait que, aujourd’hui, Internet menace presque tous les secteurs mais les médias peuvent très bien tirer profit de cette menace en essayant de rendre leur contenu attrayant.

Prenant part à ce forum, Dr Rim Belhassine-Cherif, directrice centrale des services et innovation, a fait une intervention sur le thème : «Tunisie Telecom au service des médias en Tunisie», dans laquelle elle souligne que les médias en Tunisie sont dans l’obligation d’innover afin de faire face aux nouveaux défis de la digitalisation et de la mobilité. Les médias peuvent compter sur Tunisie Telecom pour relever ces défis.

Pour ce faire, l’opérateur est disposé à discuter davantage la problématique de la monétisation des contenus avec les médias, et ce en proposant l’établissement d’un groupe de travail sur ce sujet.

La directrice centrale des services et innovation ajoutera que Tunisie Telecom peut également accompagner ses partenaires dans la veille technologique pour anticiper les challenges de la digitalisation et la mobilité.

