Le programme “TuniCod: Talent Accelerator”, dont l’objectif est de renforcer les capacités de 500 jeunes chômeurs parmi les diplômés du supérieur, a été lancé, jeudi 15 mars, par le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

Ce programme de formation en ligne sera axé sur le développement et le renforcement de talents numériques pour favoriser le positionnement des compétences tunisiennes sur les plans national et international, estime le directeur général du Centre d’information, de formation, de documentation et d’études en technologies de communication (Cifode’com), Fethi Methnani.

Il s’agit, a-t-il développé, d’adapter les compétences des jeunes candidats à cette formation aux besoins et à la demande du marché du travail, la finalité étant de leur garantir davantage de chances et d’opportunités d’insertion à la vie professionnelle.

Dans son ensemble, le programme cible 15.000 mille jeunes diplômés à former dans le domaine des technologies de l’information et de communication pour sélectionner, en aval, 500 jeunes, a ajouté la représentante du projet Smart Tunisia, Soukeina Rahmani.

Une des composantes de ce programme ambitieux “Smart Tunisia”, est le Talent Accelerator, dont l’objectif est d’adapter les talents numériques des jeunes tunisiens aux besoins des entreprises en Tunisie, essentiellement les sociétés totalement exportatrices partenaires de Smart Tunisia, a-t-elle encore dit.

Les 500 jeunes sélectionnés vont bénéficier de formations d’excellence plus spécialisées, durant six mois, assurées par des experts internationaux dans divers métiers. Ils seront invités, par la suite, à déposer des demandes de candidatures pour participer à une journée de recrutement appelée “Job Fair”, prévue en janvier ou février 2019, avec la collaboration de Cifode’com. 200 talents numériques seront recrutés par les entreprises partenaires de Smart Tunisa.