L’affaire “Emirates-Femmes tunisiennes” vue par des médias étrangers

Plusieurs médias francophones et autres se sont fait l’écho de la décision de la compagnie aérienne Emirates interdisant aux femmes tunisiennes d’embarquer sur ses vols vers les Emirats arabes unis.

C’est ainsi qu’on lit sur le site du Courrier de l’Atlas: “Les ressortissantes tunisiennes se verront refuser l’accès aux Emirats Arabes Unis, et ce même si elles se trouvent en transit à l’aéroport de Dubaï”, qualifiant cette décision de “surréaliste”. Et d’ajouter: “Ce n’est pas la première fois que les Emirats prennent une décision sélective de ce type exclusivement à l’égard d’une nationalité… Jusqu’au 11 février 2017, les Tunisiens ont fait l’objet d’une interdiction similaire durant plusieurs mois. Idem pour la levée de cette restriction de visas touchant les Algériens jusqu’en octobre 2014”.

Pour sa part, le site de la chaîne d’information LCI évoque une montée de tension entre la Tunisie et les Emirats arabes unis après que ces derniers ont décidé, vendredi dernier, d’interdire aux Tunisiennes d’embarquer sur des vols en direction de leur pays sans qu’aucune explication ne leur soit fournie. “Sur les réseaux sociaux, l’affaire a vite pris de l’ampleur en Tunisie. Plusieurs ONG et partis politiques ont également dénoncé une mesure discriminatoire et ont demandé aux autorités tunisiennes de se montrer fermes”, écrit le site.

Le Figaro rappelle, de son côté, que la Tunisie a annoncé la suspension des vols de la compagnie Emirates à la suite d’une mesure ciblant les Tunisiennes. “Le ministère tunisien du Transport a indiqué avoir décidé de suspendre les vols de la compagnie aérienne émiratie vers Tunis jusqu’à ce qu’elle soit capable de trouver la solution adéquate pour opérer ses vols conformément au droit et aux accords internationaux”, a indiqué le journal, ajoutant que “l’indignation n’est toutefois pas retombée en Tunisie”.

Idem pour le site algérien “observalgerie.com” qui écrit que, “dans une démarche ayant provoqué l’incompréhension en Tunisie, les femmes de nationalité tunisienne sont interdites d’accès aux Emirats Arabes Unis même en transit ajoutant que “cette mesure a créé une vaste polémique… Une bien étrange décision, prise et suspendue le jour-même par la compagnie aérienne émiratie interdisant aux Tunisiennes d’emprunter ses avions qui suscité un tollé sur les réseaux sociaux tunisiens”.

Le journal rapporte également que des internautes algériens et marocains ont affichéleur “solidarité” avec les femmes tunisiennes.