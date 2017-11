En visite à Budapest, Hatem Ferjani appelle au renforcement de la coopération tuniso-hongroise

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, a effectué vendredi 3 novembre une visite de travail en Hongrie à l’invitation de son homologue hongrois Magyar Levente, indique un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Leur entretien a porté sur le système économique intégré hongrois et sur la possibilité de la réouverture de la ligne aérienne directe entre Tunis et Budapest pour consolider le flux de touristes entre les deux pays et développer les échanges commerciaux et les partenariats économiques, précise le communiqué.

Ferjani a également eu des rencontres avec des responsables des institutions hongroises formant l’organisation de la diplomatie économique afin de prendre connaissance de cette expérience pionnière ayant apporté des résultats positifs.

Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères s’est entretenu également avec le président de l’association d’amitié parlementaire tuniso-hongroise sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des relations de coopération bilatérale, indique-t-on de même source.