Le FMI organise une session de formation sur la presse économique

Le Fonds monétaire international (FMI) organise, du 31 octobre au 2 novembre 2017 à Rabat (Maroc), une session de formation au profit de plusieurs journalistes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Cette session vise à renforcer les compétences des participants (16 journalistes) en matière de rédaction de l’information économique et l’élaboration de rapports financiers et économiques, en plus de l’approfondissement de leurs connaissances sur les principales problématiques macroéconomiques.

Assurée par plusieurs experts du FMI et des formateurs de l’entreprise Reuters, la session jettera la lumière sur les principales interventions du Fonds dans la région de l’Afrique du nord, la Jordanie et le Liban, interventions menées par ces pays avec des financements et une aide technique dudit Fonds.

Les résultats du rapport du Fonds sur les perspectives de l’économie au Moyen Orient et l’Asie Centrale seront également présentés lors d’une conférence de presse que tiendra le directeur du Moyen Orient et de l’Asie Centrale Jihad Azour.