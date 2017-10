Afrique : REDAVIA a mis en service le plus grand réseau miniaturisé de Tanzanie

REDAVIA, un des leaders mondiaux de l’énergie solaire locative, rentable et fiable pour les entreprises et les communautés, a mis en service deux réseaux miniaturisés à Isenzanya et Shitunguru, situés dans la région de Songwe dans l’ouest de la Tanzanie. Les deux conteneurs pionniers ont été financés par InfraCo Africa (partie de PIDG).

Auparavant, les deux villages n’avaient pas accès à l’électricité – une situation courante en Tanzanie avec de faibles taux d’électrification, conduisant à l’utilisation de diesel ou de kérosène pour l’éclairage et d’autres besoins énergétiques. Ce manque d’énergie a retardé le développement local des applications résidentielles (par exemple lumières, télévision), des services publics (éducation, soins de santé), des entreprises de services (boutiques, restaurants) et des entreprises productives (soudage, traitement des récoltes).

«L’électricité fournit aux femmes comme moi l’occasion de contribuer au développement de nos communautés», a déclaré Potfar Hira Mwamlima, résidente de Shitunguru.

La solution de réseau miniaturisé de REDAVIA comprend deux conteneurs solaires d’une capacité de 89 kWc chacun, complétés par deux dispositifs de stockage d’énergie lithium-ion intégrés (90 kVA / 165 kWh et 60 kVA / 138 kWh) pour fournir une alimentation haute qualité 24h / 7. Dans le cadre de la solution, REDAVIA a mis en place une infrastructure de distribution d’électricité, de comptage et de paiement mobile, comprenant chacun des lignes de distribution de 10 km, 1000 compteurs d’énergie et un système de paiement pour connecter les ménages d’Isenzanya et de Shitunguru. Ces solutions de réseaux miniaturisés ont été planifiées et déployées pour assurer une croissance locale et garantir que tout le monde puisse bénéficier de l’électricité à l’avenir.

« Nous sommes très fiers d’être un élément important de la feuille de route de l’électrification rurale en Tanzanie, c’est exceptionnel de voir l’impact positif immédiat de cette énergie sur la vie des gens », a déclaré Erwin Spolders, PDG de REDAVIA. «Notre modèle d’entreprise financièrement viable permet de fournir une énergie fiable et rentable aux communautés locales et aux entreprises à long terme».

Alex Katon, Directeur Exécutif d’InfraCo Africa, a commenté: «Le soutien fournit par InfraCo Africa pour le déploiement de l’énergie solaire conteneurisée de REDAVIA dans les zones rurales, confirme notre engagement à investir dans des entreprises innovantes pour accélérer l’accès à l’énergie».

A propos de Redavia

REDAVIA offre une énergie solaire locative pour les entreprises et les communautés. Le système REDAVIA est basé sur un modèle de conteneur préconfiguré, y compris des modules solaires haute performance et des composants électriques de haute qualité. Il est facile à expédier, à configurer, à dimensionner et à redéployer. Les entreprises et les communautés bénéficient d’une solution d’énergie propre rentable sans besoin d’investissements initiaux ou de compétences techniques.

