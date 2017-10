Omar El Bahi veut imposer un système de facturation électronique au sein des marchés de gros à Monastir

Le ministre du Commerce, Omar El Bahi, appelle les concessionnaires du Marché de gros de fruits et de légumes de Moknine et celui des poissons de Teboulba (gouvernorat de Monastir) à renoncer à la facturation manuelle et à adopter un système de facturation électronique. “Ceci permettra d’assurer la traçabilité des produits agricoles et de garantir la transparence des transactions commerciales”, a-t-il dit, lors d’une visite effectuée au marché hebdomadaire et au marché central de la ville de Monastir, samedi 28 octobre.

Le Marché de gros de Moknine, qui accueille quotidiennement environ 303 tonnes de fruits et légumes, approvisionne les gouvernorats de Monastir, Sousse, Mahdia et Kairouan.

Quelque 300 concessionnaires, commerçants et employés travaillent au sein de ce marché, qui accueille quotidiennement environ 600 commerçants.

Le ministre du Commerce a appelé également au renforcement du contrôle économique dans les marchés hebdomadaires et au niveau des circuits de distribution de gros et ceux spécialisés dans le commerce de détail.