Tunisie-France : Toulouse propose son expertise dans l’organisation administrative à la municipalité de Tunis

La municipalité de Tunis (Tunisie) et la ville de Toulouse (France) ont signé, jeudi 26 octobre 2017, un accord de coopération dans le domaine de l’organisation administrative des municipalités et des collectivités locales.

Cosigné par Seifellah Lasram et Jean-Luc Moudenc, respectivement maire de Tunis et maire de Toulouse, l’accord devrait permettre à la municipalité de Tunis de tirer profit des moyens matériels et logistiques dont dispose la municipalité de Toulouse pour la promotion de son action municipale.

Dans cet ordre d’idées, et à l’issue de la cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, et plusieurs cadres municipaux tunisiens et français, Lasram a fait savoir que la délégation municipale française a proposé l’organisation de rencontres périodiques pour favoriser l’échange d’expériences et d’expertises entre les responsables en matière de décentralisation. Il a ajouté que la convention concerne également d’autres domaines, notamment l’animation culturelle et sportive, la préservation du patrimoine.

De son côté, le maire de Toulouse a déclaré que la Tunisie, d’une manière générale, pourrait tirer le plus grand profit de l’expérience dont dispose la France en matière de décentralisation.