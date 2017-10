Concours application mobile “Hack the road” de Vivo Energie : Date et inscription

Concours application mobile “Hack the road” de Vivo Energie

Vivo Energy Tunisie et OIS Motors concessionnaire de la marque Morris Garage en Tunisie organisent du 3 au 5 novembre 2017 à Tunis, le hackathon Hack the road. Cet événement tournera autours de 72h d’innovation, de créativité et d’apprentissage.

En effet, il s’agit du premier hackathon destiné à faciliter la vie des usagers de la route en Tunisie en concevant des applications mobiles et saisissant la chance de concrétiser vos idées et vos solutions innovantes dans un environnement effervescent avec le support des équipes Morris Garage & Shell Helix.

Pour vous inscrire, vous aurez juste à remplir un formulaire sur www.hacktheroad.tn jusqu’au 28 octobre prochain, en décrivant brièvement votre idée et en citant les membres de votre équipe (un maximum de 4 personnes par équipe est autorisé).

Hack_the_Road aura lieu du 03 au 05 novembre 2017 à l’espace « Le 15 » sis au 15, Avenue de Carthage.