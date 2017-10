Bourse de Tunis : Artes, chiffre d’affaires en croissance de 42,87% au premier trimestre 2017

Le chiffre d’affaires de la société ARTES a cru de 42,87%, pour s’établir à 170,7 MD, contre 119,5 MD, un an plus tôt. La marque RENAULT s’est adjugée la position de leader sur le marché de Véhicules Particuliers au 30/09/2017 avec 4.303 immatriculations et une part de marché de 12,57%.

Avec ces trois marques Renault, Dacia et Nissan, le groupe ARTES s’est adjugé aussi la position de leader sur le marché de Véhicules particuliers jusqu’à la fin du troisième trimestre 2017, avec 6.009 immatriculations et une part de marché de 17,55%.

Par ailleurs, les indicateurs d’activité de la société arrêtés à fin septembre dernier affichent une augmentation des produits de placement de 6,59% pour atteindre les 7,084 MD.