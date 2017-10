La création du groupe CroweHorwath Afrique francophone en Tunisie

Les dirigeants de plus de 20 cabinets d’expertise comptable opérant sous l’enseigne internationale CroweHorwath dans 11 pays différents (Angleterre, France, Libye, Tunisie, Mauritanie, Maroc, Algérie, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire et Mali) se sont réunis les 12 et 13 octobre 2017 à Tunis pour célébrer la création d’un sous-groupe “CroweHorwath Afrique francophone“ ainsi que l’adhésion du Cabinet Zahaf & Associés au réseau CroweHorwath, opérant désormais sous la même enseigne avec le cabinet Ben Arbia (Horwath ACF).

A cette occasion, une conférence de presse s’est tenue le jeudi 19 octobre pour expliquer le but de ce partenariat et annoncer la création du nouveau groupe CroweHorwath Afrique francophone.

En fait, le partenariat des deux cabinets Zahaf et Ben Arbia a pour objectif de lancer une stratégie d’expansion internationale et renforcer la position de la Tunisie en tant que Hub pour l’Afrique francophone, faire bénéficier les clients de la qualité de service d’un réseau international puissant et intégré et surtout accompagner les entreprises Tunisiennes qui veulent investir à l’étranger et spécialement en Afrique.

Noureddine Ben Arbia assurera la tâche de coordinateur du nouveau groupe CroweHorwath Afrique francophone jusqu’à la prochaine réunion qui statuera sur les structures de sa gestion. Sa mission consiste à veiller à la continuité de la communication avec les membres du groupe pour la réalisation des décisions prises, la collecte des propositions et la préparation de la prochaine réunion qui se tiendra en marge de celle de l’Afrique et du Moyen-Orient au mois de février 2018 à Dubaï.

En marge de la réunion du groupe CroweHorwarth Afrique francophone, un Mémorandum d’entente pour un partenariat privilégié a été signé avec TABC, permettant aux adhérents de cette structure de bénéficier des services d’accueil, de veille et d’accompagnement auprès des membres de CroweHorwath, pour les besoins de leur installation et de réalisation d’affaires dans les pays de ces membres.