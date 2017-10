Tunisie : Les nouvelles du marché boursier

Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 16 au 20 Octobre 2017, d’après l’intermédiaire “Tunisie valeurs”.

*BTE: la CAREPP a autorisé la vente d’un bloc unique d’actions représentant 78% du capital de la banque

La BTE a annoncé que la Commission d’Assainissement et de Restructuration des Entreprises à Participations Publiques (CAREPP) réunie en août 2017, a autorisé la cession de la participation de l’Etat Tunisien dans son capital et ce, dans le cadre de la vente d’un bloc unique d’actions représentant 78% du capital de la banque et représentant 100% des droits de vote.

Rappelons que la banque est détenue à hauteur de 39% par l’état tunisien et 39% par le fonds souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Le reste du capital social (22%) étant constitué par des Actions à Dividendes Prioritaires (ADP) admises à la cote de la Bourse.

Le PNB de la BIAT a enregistré une croissance notable de 21%

La BIAT a publié au terme des neufs premiers mois de l’année des indicateurs d’activité rassurants. Porté par la marge d’intérêt (une progression de 24%, à 254 MD), le PNB de la banque a enregistré une croissance notable de 21% à 507 MD. La première banque de la place a, également, affiché une amélioration de sa collecte, depuis le début d’année. En effet, l’encours des dépôts s’est hissé de 5% à 9,5 milliards de dinars, tiré par les dépôts d’épargne (+7%) et à vue (+6%). Quant aux engagements, ils sont ressortis à 8,5 milliards de dinars, soit une augmentation de 11% par rapport par rapport au 31/12/2016.

Poulina Group Holding: une croissance solide des revenus de 12%

Grâce à la bonne tenue des ventes sur le marché local (+11% à 1,3 milliard de dinars), PGH a affiché une croissance solide de ses revenus (+12% à 1,5 milliard de dinars). Sur le troisième trimestre, le conglomérat a investi une enveloppe globale de 45M D qui a été, substantiellement, allouée aux pôles transformation d’acier (17 MD) et aviculture (16 MD).

Délice Holding: croissance cumulée des revenus de 5%

Le groupe Délice Holding a enregistré au terme du mois de septembre 2017, une croissance cumulée de ses revenus de 5%, à 608 MD. Les revenus à l’export ont évolué d’une manière notable (+33%) mais continuent à représenter une part négligeable dans les ventes totales (3%). Les investissements de la période se sont chiffrés à 30 MD et ont concerné l’augmentation de la capacité des usines existantes et la construction d’une nouvelle usine de production des jus.