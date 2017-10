Signature à Paris, d’un accord entre la “Tunisian automative association” et la Fédération française des industries des équipements pour véhicules

La “Tunisian automative Association” (TAA) a signé vendredi après-midi, un protocole d’accord avec la Fédération française des industries des équipements pour véhicules (Fiev), à Paris, dans l’objectif “d’établir un cadre pratique pour le développement de relations commerciales plus solides entre les deux parties dans différents domaines”.

Le président de la Fiev, Jacques Mauge, a déclaré à l’agence Tap que “l’objectif de ce protocole d’accord est entre autres, d’accompagner techniquement les petites et moyennes entreprises françaises spécialisées dans le domaine, qui veulent s’installer en Tunisie”.

Ce protocole d’accord vise également ” l’échange d’informations, la collaboration, l’organisation de missions commerciales et événements conjoints ainsi que la facilitation de l’investissement “.

Le président de la “Tunisian automative association”, Nabhene Bouchâala a affirmé “qu’en signant cet accord avec la Fiev, la Tunisie sera capable de s’introduire davantage dans le marché européen, en l’occurrence le marché français”.

La signature de la convention entre les deux organisations a eu lieu en marge du salon “Equip Auto” qui se tient du 17 au 21 octobre à Paris. La FIPA Tunisia (Agence de promotion de l’investissement extérieur) y a aménagé un stand de 88 m² avec la participation de 5 entreprises tunisiennes du secteur et la TAA.

Pilier de l’économie tunisienne, le secteur de l’industrie des composants automobiles compte “270 entreprises et emploie environ 80 000 salariés”, a indiqué le représentant de la Fipa en France, Fehmi Mili.

Et d’ajouter : “le secteur enregistre un taux de croissance de 12 % et représente 4 % du PIB. D’ailleurs la Tunisie est le deuxième exportateur africain de composants automobiles”.

La secrétaire générale de la “Tunisian automative association”, Lamia Gharbi a souligné l’importance des entreprises tunisiennes dans le domaine, dont ” 65% sont totalement exportatrices, avec un volume d’exportation de 2,2 milliards d’euros “.

Equip Auto est un salon international de l’après-vente automobile et les services pour la mobilité. Il rassemble plus de 1400 exposants et marques et 95000 professionnels internationaux .