Assemblées annuelles du FMI et de la BM : Chadly Ayari appelle à la poursuite de la coopération avec le Fonds… 

Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, en sa qualité de gouverneur pour la Tunisie au Fonds monétaire international (FMI), a participé aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues à Washington du 13 au 15 octobre 2017, indique un communiqué la BCT rendu public mercredi 18 octobre.

Outre la réunion plénière des Assemblées annuelles (13 octobre 2017), Ayari a pris part à la réunion à huis clos organisée par Christine Lagarde pour les ministres des Finances et les gouverneurs de la région MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Les discussions ont permis de faire le bilan du programme des réformes engagées par les pays de la région et d’explorer les pistes sur lesquelles le FMI peut appuyer leurs efforts pour booster la croissance inclusive.

Ayari a aussi pris part au débat organisé par Jihad Azour, directeur du département MOAC, en l’honneur des gouverneurs des Banques centrales des pays qui relèvent du Département Moyen-Orient et Asie Centrale. Cette occasion a permis de déterminer les nouveaux domaines où le FMI pourrait fournir aux banques centrales de la région des conseils, des travaux analytiques et une aide au développement des capacités.

Au cours de cette mission, Chadly Ayari a eu des échanges fructueux avec les premiers responsables du FMI portant sur l’état des lieux de la coopération financière dans le cadre du “Mécanisme Elargi du Crédit” et a insisté sur la nécessité de poursuivre la coopération avec le Fonds, selon le calendrier convenu, ce qui permettra de renforcer la stabilité politique, économique et sociale dans le pays durant la période restante du programme.

Il s’est également réuni avec les hauts responsables du Trésor américain, pour discuter de l’aide américaine à la Tunisie durant la prochaine période et particulièrement l’assistance technique accordée par l’Office de l’Assistance Technique du Trésor américain à la BCT dans le domaine de la Stabilité Financière et le développement des Systèmes de Paiement.

Au terme de sa mission, le gouverneur de la BCT a pris part à la Conférence ” US-MENA Private Sector Dialogue (PSD)” sur le thème “Combating Terrorism and Enhancing Relations with Correspondent Banks”, organisée conjointement par la Federal Reserve (FED) et l’Union des Banques Arabes (UBA) à New York.

Durant son intervention, Ayari a mis l’accent sur la nécessité du renforcement de la coopération régionale entre les Banques centrales et les cellules d’analyses financières dans leur guerre contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il a aussi lancé un appel à la communauté internationale et aux pays développés engagés dans cette guerre, à soutenir les capacités des pays de la région dans ce domaine particulièrement par une assistance technique et financière conséquente.