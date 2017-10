Omar El Béhi promet des élections des instances des CCI tunisiennes prochainement

Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA, appelle le ministère du Commerce à mieux soutenir les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) tunisiennes, en leur accordant plus d’autonomie et de prérogatives, pour améliorer leur gouvernance.

Intervenant à la 1ère édition du Forum des Chambres de commerce et d’industrie tunisiennes (CCI), organisée mercredi 11 octobre à Tunis, à l’initiative des huit CCI tunisiennes (Bizerte, Cap Bon, Centre, Nord-Ouest, Sfax, Sud-Est, Sud-Ouest et Tunis), en collaboration le ministère du Commerce, Elloumi a également plaidé pour une meilleure coordination et synergie entre tous les organismes d’appui (les Chambres de commerce, les Chambres mixtes, l’UTICA, l’APII, la FIPA et le CEPEX) pour permettre aux entreprises tunisiennes d’être plus compétitives et créatrices d’emploi.

De son côté, le ministre du Commerce, Omar El Béhi, a indiqué que la relation de son département avec les CCI tunisiennes sera renforcée à travers une approche participative, visant à améliorer la mission des Chambres de commerce notamment dans les régions. Et que les CCI tunisiennes sont considérées comme des partenaires principaux pour le développement économique dans les régions tunisiennes.

Elections des instances des CCI tunisiennes

Et El Béhi d’annoncer: “Le ministère du Commerce organisera, dans les plus brefs délais, en coordination avec toutes les Chambres de commerce et les structures concernées, les élections des instances des CCI tunisiennes, et va créer un conseil ou une fédération nationale des Chambres de commerce”.

“Le département œuvre, également, à consolider la coopération et à mieux renforcer les efforts entre les Chambres de commerce tunisiennes et les structures d’appui au niveau national qu’international, à travers la création d’un réseau informatique pour généraliser les données économiques et commerciales”, a fait savoir le ministre.

Essohouna Meba: L’impératif d’un réseautage des CCI tunisiennes

Par ailleurs, le président de la Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones, Essohouna Meba, a plaidé pour un réseautage total des CCI tunisiennes pour qu’elles soient fortes et travaillent en synergie.

Pour le président d’honneur de la Chambre de commerce franco-arabe et ancien ministre français des Affaires Etrangères, Hervé De Charrette, le rôle des CCI est déterminant, notamment au niveau de l’accompagnement des entreprises, et essentiellement des PME et la formation du personnel des entreprises, pour assurer un meilleur développement aussi bien au niveau local qu’international.

Mounir Mouakhar: Les CCI jouent un important pour les entreprises…

Le président de la CCI de Tunis, Mounir Mouakhar, rappellera pour sa part que les Chambres de commerce et d’industrie tunisiennes jouent un rôle essentiel dans le soutien des entreprises cherchant à se développer à l’international et opérant dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des services, de l’artisanat et des petits métiers.

Il a en outre souligné que les CCI tunisiennes offrent aux entreprises des services pour les aider à améliorer leur visibilité, leur compétitivité et à développer leurs exportations.

A noter que la 1ère édition du Forum des Chambres de commerce et d’industrie tunisiennes (CCI) a rassemblé plusieurs présidents de Chambres de commerce étrangères, des experts nationaux et internationaux ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales et régionales.

L’objectif de ce forum est de discuter du rôle des Chambres de commerce dans les processus de décentralisation, de développement des exportations et de digitalisation afin de répondre aux nouveaux besoins économiques de la Tunisie.