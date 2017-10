Tunisie : 1 milliard de dinars par an, c’est ce que coûtent les cours particuliers

Si l’on en croit une étude de terrain élaborée par l’Académie des droits du consommateur relevant de l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (OTOC), les cours particuliers en Tunisie généreraient un chiffre d’affaires de milliard de dinars par an -oui 1 000 000 000 de dinars tunisiens.

Se basant sur un échantillon de 2907 parents et élèves, l’étude révèle que le coût des cours particuliers dans les différents niveaux du système éducatif tunisien oscille entre 30 et 60 dinars par mois (de la 1ère année à la 6ème année de base), entre 40 et 80 dinars par mois (de la 7ème année à la 9ème année de l’enseignement de base) et entre 80 et 150 dinars par mois pour les élèves du secondaire.

Le coût moyen pour un seul élève (différents systèmes de l’éducation) sans compter l’enseignement universitaire, équivaut à 50 dinars par mois sur 10 mois. Ainsi, le chiffre d’affaires des cours particuliers a augmenté, atteignant le mille millions de dinars par an.

L’OTOC évoque, en outre, un manque à gagner annuel pour le budget de l’Etat d’environ 300 millions de dinars en termes d’impôt sur le revenu -si toutefois cette activité était soumise à l’impôt.

La même étude révèle également l’existence d’un aspect saisonnier des cours particuliers qui deviennent une activité quotidienne au cours des semaines précédant l’examen du baccalauréat et les examens d’entrée aux structures pilotes.

Les résultats préliminaires de cette étude indiquent que le coût des cours particuliers enregistre une augmentation rapide, se positionnant après le groupe alimentation et avant les groupes santé, énergie et loisirs (composants du panier de consommation familiale).

A rappeler que l’indice des prix ne comporte pas le coût des cours particuliers.