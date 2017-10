Bourse de Tunis : Sotupapier, transactions de blocs

Deux transactions de bloc ont été réalisées à la Bourse de Tunis, le 04 octobre 2017, portant sur 6 273 159 actions SOTIPAPIER à un cours unitaire de 3,560 TND, soit un montant global de 22,33 MTND.

La société Recall Holding, détenue par Monsieur Abdelkader Hamrouni, BIAT Capital Risque, UBCI Capital Développement, AMI Assurances, Union Tunisienne de Participation, et contrôlée par RECALL SARL, elle-même contrôlée par SPE Capital Partners, vient d’annoncer sa prise de participation à hauteur de 28,7% dans le capital de la société Sotipapier. Suite à cette opération, SPE Capital Partners contrôlera, directement et indirectement, 67,8% du capital de Sotipapier.

Cette transaction vient dans le cadre d’un projet global de consolidation de l’actionnariat de Sotipapier qui vise le renforcement de sa position de marché en Tunisie, l’extension de son activité de collecte et de recyclage de vieux papier et le développement de ses activités à l’export.

Pour rappel, Sotipapier a obtenu, le 31 août dernier, l’accord du CMF pour procéder à une opération d’augmentation de capital de 15 millions de dinars pour financer son plan de développement.

La société prévoit d’importants investissements dans son outil de production afin d’augmenter la capacité de production du TESTLINER & FLUTING et améliorer la qualité du papier fabriqué. L’opération est pilotée par BIAT Capital et CGF. Les souscriptions débuteront le 9 octobre 2017 et le prix d’émission a été fixé à 3,750 dinars l’action.