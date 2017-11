Hafedh Ghanem assure que la Tunisie peut compter sur la BM pour la mise en place du PPP 

Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Hafedh Ghanem, a affirmé, vendredi 4 août 2017 à Tunis, la disposition de la Banque et des institutions financières qui y sont rattachées à soutenir l’orientation de la Tunisie vers l’encouragement du partenariat entre les secteurs public et privé (PPP), comme mécanisme efficace pour mettre en œuvre les grands projets porteurs de croissance et capables d’alléger la pression sur le budget de l’Etat.

Un communiqué du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale indique que Ghanem a mis l’accent, lors d’une rencontre avec Fadhel Abdelkefi, sur l’attachement de son institution à accorder à la Tunisie le soutien financier et technique nécessaire pour garantir la réussite de cette démarche, dans plusieurs domaines.

De son coté, Abdelkefi a exposé les difficultés et pressions auxquelles est confrontée la finance publique, soulignant que le gouvernement se penche actuellement sur la préparation du budget de l’Etat pour l’année 2018 et sur la mise en place de scénarios et de propositions visant à alléger les différentes pressions, à garantir les équilibres globaux et à relancer la croissance.

Le ministre a indiqué que le gouvernement focalisera ses efforts, lors de la prochaine période, sur le partenariat public-privé à travers l’encouragement de la réalisation des grands projets, de manière à atténuer la pression sur le budget de l’Etat et à donner la chance au secteur privé de contribuer à la relance de l’investissement, l’un des principaux moteurs de la croissance.