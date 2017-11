La compétition du projet Lead de l’IACE a rendu son verdict

Dans le cadre du projet Lead, lancé en partenariat avec le gouvernement néerlandais et le SPARK, l’IACE a organisé mardi le 18 juillet 2017 la finale de la Compétition régionales des jeunes entrepreneurs des gouvernorats du Kef et de Kairouan, au centre culturel du Kef.

Le projet LEAD vise principalement les jeunes de 15 à 35 ans et œuvre à promouvoir la formation à l’entreprenariat, le développement des entreprises et la création d’emploi stable et durable tout en assurant l’équité entre les genres sur les régions de Kairouan et du nord-ouest, le Kef tout spécialement.

Finale de la Compétition des jeunes entrepreneurs

La compétition a été lancée en mai 2017 dans les régions du nord-ouest et de Kairouan, avec la participation de 19 candidats des deux régions. La finale, organisée mardi 18 courant, a regroupé les 9 candidats dont les idées de projets ont été retenues.

La finale de la compétition s’est tenue devant un jury composé d’éminentes personnalités issues du monde de l’entrepreneuriat et de l’entreprise, à savoir Jaafar KHATTECHE, Hafedh YAHMADI, Afifa EL ELMI, Adel BOUGUERRA, et en présence de Akrem HADDAD, modérateur.

Chacun des participants a présenté son projet en faisant un pitch durant 5 minutes et les questions-réponses s’en suivaient pour permettre au candidat de défendre son idée de projet. Les idées de projets retenues pour la finale étaient orientées vers le secteur agricole et aussi de l’environnement.

Parmi les candidats, deux avaient pour projet l’emballage en papier biodégradable, le présentant comme une alternative aux paquets polluants.

Mr et Mme Ouertatani du Kef quant à eux ont participé à travers un projet agricole qui se résume à une ferme d’élevages d’abeilles certifiée bio.

Marwa Askri, candidate de Kasserine, a présenté un projet qui consiste en une pâtisserie, espace qui servirait d’issue pour les familles dans la région où elles pourraient se réunir autour de petits délices servis par Madame ASKRI.

A l’issue de la délibération, le jury a désigné trois lauréats: Ayoub KHEMIRI du Kef pour son projet “Géoplus“, qui permettra d’effectuer des études géologiques précises pour l’implémentation des forages; Olfa DHOUIBI de Kairouan pour son projet “Savon bio“; et Noomen FERCHICHI du Kef pour son projet “Services agricoles“ qui servira d’assurer un service complet pour les oliviers pour de meilleures conditions de conditionnement garantissant ainsi une meilleure productivité.